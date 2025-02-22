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22.02.25==Это катастрофа: почему питьевая вода становится роскошью

22.02.25==Это катастрофа: почему питьевая вода становится роскошью

Воды на нашей планете столько же, сколько во времена динозавров. Однако повышение уровня Мирового океана, загрязнение питьевых источников, их чрезмерная эксплуатация и рост населения планеты делают пресную воду дефицитом.

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