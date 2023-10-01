Музыкальные новости

Сегодня начинается второй месяц осени, и чем же порадуют нас слушателей российские исполнители ? ANNA ASTI разродилась вторым сольным альбомом «Царица», совершив увлекательный карьерный рост, переродившись из птицы «Феникс», так назывался первый альбом певицы, в наследницу танцевального престола, а сколько и каких достойных треков выпустили другие российские музыканты на уходящей неделе узнаем сейчас .