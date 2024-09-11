БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Турция – Украина: крепнущие связи на фоне российской СВО

Турция – Украина: крепнущие связи на фоне российской СВО

1 августа 2024 года на частном судостроительном предприятии Istanbul Shipyard в Тузле в азиатской части Стамбула был спущен на воду строящийся для ВМС Украины корвет F 212 «Гетьман Іван Виговський» типа Ada (MILGEM).

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Комментарии
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Елена Иванова
Скорее &quot;жопа к жопе&quot;!
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2 час.
ЕИ
Елена Иванова
Топить не мешкая! Они еще за крейсер &quot;Москва&quot; не ответили!!!
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2 час.
Эдуард Александров
а почему кинжал туда не прилетел?
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48 мин.

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