Турция – Украина: крепнущие связи на фоне российской СВО

1 августа 2024 года на частном судостроительном предприятии Istanbul Shipyard в Тузле в азиатской части Стамбула был спущен на воду строящийся для ВМС Украины корвет F 212 «Гетьман Іван Виговський» типа Ada (MILGEM).
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