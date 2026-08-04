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На Венере обнаружены гигантские кольца

На Венере обнаружены гигантские кольца

Повторный анализ снимков 2010 года выявил кольцевые структуры над облаками планетыАстрофизики из Нидерландов обнаружили в верхних слоях атмосферы Венеры гигантские кольцеобразные структуры, которые ранее никто не наблюдал.

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