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Свердловский депутат Коптяева, обругавшая матом избирателей, заявила о "травле" и планирует покинуть регион

Свердловский депутат Коптяева, обругавшая матом избирателей, заявила о "травле" и планирует покинуть регион

Парламентарий продает свой бизнес, чтобы переехать работать на Юг.Депутат гордумы Североуральска Ольга Коптяева, обматерившая избирателей в социальных сетях, заявила о жестокой "травле" и спешно засобиралась переехать на Юг.

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