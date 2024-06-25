Apple решила заменить половину сборщиков iPhone роботами

Вскоре после того, как в конце 2022 года карантин и протесты в Китае, связанные с COVID-19, затронули сборщика iPhone, Foxconn , старший вице-президент Apple по операциям Сабих Хан поручил менеджерам сократить количество рабочих на сборочных линиях iPhone на целых 50% в течение следующих нескольких лет.