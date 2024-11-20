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«Призываю к разуму»: Макрон напуган новой ядерной доктриной РФ

«Призываю к разуму»: Макрон напуган новой ядерной доктриной РФ

Россия якобы эскалировала конфликт, изменив доктрину своей собственной безопасности. С таким заявлением выступил в кулуарах саммита G20 в Бразилии президент Франции Эммануэль Макрон, ранее поддержавший удары вглубь РФ западными ракетами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Западу надо подумать как переориентировать свой ВПК на выпуск гигиенических и резиновых средств т.к. при ответе России памперсов как и резинотехнических изделий не будет хватать через 2 часа. После ответа, вам придется не до смеха... Если народы европы согласны с политикой своих политических лидеров и чиновников, то расплачиваться придется вам. Объединяйтесь, уничтожай военные базы, предприятия ВПК, и инфраструктуру, пускайте под откос военные эшелоны требуйте закрытие баз НАТО и т.д. Хотите выжить боритесь.
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