«Призываю к разуму»: Макрон напуган новой ядерной доктриной РФ

АНГЕЛ АНГЕЛ

Западу надо подумать как переориентировать свой ВПК на выпуск гигиенических и резиновых средств т.к. при ответе России памперсов как и резинотехнических изделий не будет хватать через 2 часа. После ответа, вам придется не до смеха... Если народы европы согласны с политикой своих политических лидеров и чиновников, то расплачиваться придется вам. Объединяйтесь, уничтожай военные базы, предприятия ВПК, и инфраструктуру, пускайте под откос военные эшелоны требуйте закрытие баз НАТО и т.д. Хотите выжить боритесь.