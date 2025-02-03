Постпредство России при ОЗХО оценило возможность диалога с США по химоружию

Global Look Press/Federico Gambarini/dpa Российская сторона готова обговаривать с Соединенными Штатами все вопросы повестки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), но американские представители в Гааге на данный момент не настроены на конкретное партнерство с Москвой.
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