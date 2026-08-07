В Санкт-Петербурге двое приезжих устроили пыточную для своего знакомого из-за долга в 30 тысяч рублей.
Приезжие устроили русскому камеру пыток — "подавляли волю". То, что увидели правоохранители, было страшно
Комментарии
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людмила михайлик
Люд и правы,мигрантов сажать и выгонять и тех, кто их завёз сажать пожтзненно
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1 м.
Юрий Белов
Продающих разрешительные документы миграм - сажать по статье "Измена Родине" ! Как обрёкших на страдания своих сограждан ! А самих первобытных гнать ВСЕХ на хрен из Страны , понаехавших минимум за 25 лет , с аннулированием купленных паспортов/гражданств !
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1 м.
МП
Михаил Пантюхин
И этих двух б..ядер называют "людьми", они бл... звери, фашисты, нацики, дрг и пидоры ржавые, ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С ПЕРВЫМ КОММЕНТАРИЕМ - РАССТРЕЛИВАТЬ НУЖНО ПРИЛЮДНО СРАЗУ, КАКАЯ НАХ ЦЕЛЬ их бл... судить, ИЛИ КОМУ-ТО КАААЦА, что звери станут "людьми"????? Нет, не станут НИКОГДА!!!!! Поэтому отстреливать нужно повсеместно, за дикий взгляд, а за слово в асфальт нах!!!! ГОСПОДА СИЛОВИКИ, ВАМ КТО ЗАПРЕТИЛ РАССТРЕЛИВАТЬ это зверье??? Начальники, а может министр В. Колокольцев???? Короче этих зверей бл... быть в России НЕ ДОЛЖНО, РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ УБРАТЬ, УБИТЬ НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, У зверей нет никакого права, рыкнул, значит все конец, эти звери давно ведут необьявленную войну против коренногонаселенияРоссии, или есть ДЕБИЛЫ , КОТОРЫЕ ЭТО БЛ... НЕ ПОНИМАЮТ, ЗНАЧИТ ДЕГРАДИРОВАЛИ НАХ... СОВСЕМ!!! А КТО ТАК НЕ СЧИТАЕТ, ХУЖЁ САМЫХ заклятие бандерлогов, которых НАШИ ВОИНЫ ГЕРОИ ОТСТРЕЛИВАЮТ как бешеных собак!!!! ХВАТИТ нянькаться, на войне как на войне, если не ты врага, значит он тебя убьёт!!!!!
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1 м.
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