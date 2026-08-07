Приезжие устроили русскому камеру пыток — "подавляли волю". То, что увидели правоохранители, было страшно

МП

Михаил Пантюхин

И этих двух б..ядер называют "людьми", они бл... звери, фашисты, нацики, дрг и пидоры ржавые, ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С ПЕРВЫМ КОММЕНТАРИЕМ - РАССТРЕЛИВАТЬ НУЖНО ПРИЛЮДНО СРАЗУ, КАКАЯ НАХ ЦЕЛЬ их бл... судить, ИЛИ КОМУ-ТО КАААЦА, что звери станут "людьми"????? Нет, не станут НИКОГДА!!!!! Поэтому отстреливать нужно повсеместно, за дикий взгляд, а за слово в асфальт нах!!!! ГОСПОДА СИЛОВИКИ, ВАМ КТО ЗАПРЕТИЛ РАССТРЕЛИВАТЬ это зверье??? Начальники, а может министр В. Колокольцев???? Короче этих зверей бл... быть в России НЕ ДОЛЖНО, РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ УБРАТЬ, УБИТЬ НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, У зверей нет никакого права, рыкнул, значит все конец, эти звери давно ведут необьявленную войну против коренногонаселенияРоссии, или есть ДЕБИЛЫ , КОТОРЫЕ ЭТО БЛ... НЕ ПОНИМАЮТ, ЗНАЧИТ ДЕГРАДИРОВАЛИ НАХ... СОВСЕМ!!! А КТО ТАК НЕ СЧИТАЕТ, ХУЖЁ САМЫХ заклятие бандерлогов, которых НАШИ ВОИНЫ ГЕРОИ ОТСТРЕЛИВАЮТ как бешеных собак!!!! ХВАТИТ нянькаться, на войне как на войне, если не ты врага, значит он тебя убьёт!!!!!