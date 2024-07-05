На выставке «Мой Петербург» Колпинский район предоставил свои достижения

В формате шоу На выставке «Мой Петербург» свои достижения представил Колпинский район. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», за 5 лет район не только избавился от пробок, здесь не забывают и о социальных объектах, которые по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова вводят в эксплуатацию раньше или одновременно с новым жильем.