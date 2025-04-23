Китай назвал дату запуска корабля «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами

Запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-20» к китайской национальной орбитальной станции «Тяньгун» состоится 24 апреля, сообщил на брифинге заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.
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