Очередную «резиновую» квартиру нашли в Нижнем Новгороде

«Резиновую» квартиру обнаружили полицейские в Московском районе Нижнего Новгорода. Ее владелицей является 29-летняя девушка, которую ранее уже судили за подобное преступление, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
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