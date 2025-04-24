Очередную «резиновую» квартиру нашли в Нижнем Новгороде

«Резиновую» квартиру обнаружили полицейские в Московском районе Нижнего Новгорода. Ее владелицей является 29-летняя девушка, которую ранее уже судили за подобное преступление, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.