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Джордан Пул закрыл первую половину матча с «Сиксерс» попаданием с середины площадки

Защитник «Уорриорз» Джордан Пул стал автором невероятного попадания в матче с «Сиксерс». Пул забросил под сирену об окончании второй четверти со своей половины площадки.

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