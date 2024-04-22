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Закон, порядок, государство

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К семи годам лишения свободы осуждена 34-летняя комсомольчанка за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Краснофлотский районный суд города Хабаровска вынес приговор 34-летней жительнице Комсомольска-на-Амуре, которая признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч.

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