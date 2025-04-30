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  • Владимир Пятицкий
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Где ваша реакция, паяцы? Пороть за каждое слово на русском: украинцы готовятся к худшему

Захарова выразила недоумение по поводу молчания правозащитных организаций и культурных деятелей, включая актеров, художников и представителей мировой фэшн-индустрии, которые так или иначе были связаны с событиями в Украине.

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