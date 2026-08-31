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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касаджиков об 11-метровом «Зенита»: «Если судьи так решили, значит, это пенальти. Им лучше знать, чем игрокам»

Полузащитник « Оренбурга » Андрей Касаджиков прокомментировал назначенный пенальти в пользу «Зенита» в матче Альфа-Банк РПЛ против « Факела » (1:0).

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