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Царьград

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В пермском аэропорту задержали мужчину, находящего в федеральном розыске

В пермском аэропорту задержали мужчину, находящего в федеральном розыске

Пассажир был объявлен в розыск за кражу.В минувшие выходные в аэропорту Большое Савино был задержан 46-летний житель Чусового, который находился в федеральном розыске.

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