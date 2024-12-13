Снег, гололëд и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в Крыму на следующей неделе

Предстоящая суббота станет самым холодны днем в Крыму с начала зимы. По информации пресс-службы ФГБУ «Крымское УГМС», 14 декабря благодаря отсутствию облаков, ночные температуры воздуха опустятся до 5-10 ° мороза, на южном побережье 2-4 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.