Сюрприз для россиян: новую Кристину Орбакайте вывели на публику

В известной программе "Звезды сошлись", выходящей в эфир на телеканале НТВ, ведущая Лера Кудрявцева и другие приглашенные артисты встретились с "новой" Кристиной Орбакайте — ее вывели на публику под камеры.
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