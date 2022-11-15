Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине

За проект проголосовали 94 страны, включая Турцию, против – 14, включая саму Россию и Китай. Текст принятого 14 ноября Генассамблеей ООН документа призывает привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права в отношении Украины.
За проект проголосовали 94 страны, включая Турцию, против – 14, включая саму Россию и Китай. Текст принятого 14 ноября Генассамблеей ООН документа призывает привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права в отношении Украины.
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