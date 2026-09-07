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ДНК не главное: что на самом деле формирует личность

Одинаковые гены вовсе не делают людей одинаковыми. Больше тысячи участков ДНК связаны с чертами личности — но это всё равно не объясняет, почему мы такие разные.

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