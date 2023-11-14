Маршал Голованов: Сталин правильно сделал, что понизил Жукова

Кусаин Альменов

Жуков один из последовательных врагов советской власти. Вся его жизнь, все свои силы были направлены на борьбу с советской властью. И он победил. Сталина ИВ убили не без его участия, затем Берию ЛП также не без его участия. Хрущева Жуков протащил буквально в зубах на высший пост в СССР. Вместе с Хрущевым начали активно валить и армию, и страну. И развали.