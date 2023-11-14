Маршал Жуков - выдающийся советский полководец, внесший весомый вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне.
Маршал Голованов: Сталин правильно сделал, что понизил Жукова
Комментарии
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Борис Виленский
Не судите да несудимы будете. "Я не люблю уверенности сытой, когда проходит стороной гроза..."
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13 час.
ИИ
Игорь Исляев
Кого уже нет, ответить не могут...
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10 час.
Кусаин Альменов
Жуков один из последовательных врагов советской власти. Вся его жизнь, все свои силы были направлены на борьбу с советской властью. И он победил. Сталина ИВ убили не без его участия, затем Берию ЛП также не без его участия. Хрущева Жуков протащил буквально в зубах на высший пост в СССР. Вместе с Хрущевым начали активно валить и армию, и страну. И развали.
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3 час.
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