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Умер отказавшийся блокировать миротворцев России в Приштине генерал

Умер отказавшийся блокировать миротворцев России в Приштине генерал

Бывший начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Майк Джексон, известный отказом блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году, умер в возрасте 80 лет.

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