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Пашков об «Ак Барсе» и «Тракторе»: «Знарка и Гатиятулина ждет долгое и унылое плавание. Перемен не жду, вряд ли кто-то в руководстве захочет брать удар на себя»

Александр Пашков поделился мыслями об игре «Ак Барса» и «Трактора» в сезоне-2022/23. – Что отметили для себя в последнем туре? – Победу «Ак Барса» в Астане.

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