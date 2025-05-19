Депутат Немкин: мошенники перед ЕГЭ звонят родителям якобы из Минпросвещения

Политика как она есть

Мошенники стали звонить выпускникам школ и их родителям, представляться сотрудниками Минпросвещения или экзаменаторами и требовать код из СМС для срочной регистрации на специальном «портале сдачи ЕГЭ», предупредил в комментарии РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.