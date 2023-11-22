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МЧС России доставит 40 тонн гуманитарной помощи в Армению

МЧС России доставит 40 тонн гуманитарной помощи в Армению

МЧС России доставит 40 т гуманитарной помощи в Армению для граждан, вынужденно покинувших территорию Нагорного Карабаха.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Может в Перми раздадите 40 тонн гуманитарной помощи пенсионерам? Даже в голову не приходит &quot;нашему&quot; правительству подумать о гражданах России?
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21 час.
НН
Надежда Никитина
Помогать, конечно, надо. Но, свои то тоже еле лямку тянут и не только Перми, а по всей России.
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20 час.

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