МЧС России доставит 40 тонн гуманитарной помощи в Армению

Может в Перми раздадите 40 тонн гуманитарной помощи пенсионерам? Даже в голову не приходит "нашему" правительству подумать о гражданах России?

НН

Надежда Никитина

Помогать, конечно, надо. Но, свои то тоже еле лямку тянут и не только Перми, а по всей России.