Избирательная комиссия информирует об активности на выборах жителей Краснодарского края

Избирательная комиссия информирует об активности на выборах жителей Краснодарского краяПо состоянию на 15:00 18 сентября 2026 года уровень явки избирателей на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва в Краснодарском крае составил 25,5%.