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Живая Кубань

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Избирательная комиссия информирует об активности на выборах жителей Краснодарского края

Избирательная комиссия информирует об активности на выборах жителей Краснодарского края

Избирательная комиссия информирует об активности на выборах жителей Краснодарского краяПо состоянию на 15:00 18 сентября 2026 года уровень явки избирателей на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва в Краснодарском крае составил 25,5%.

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