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Драйзайтль с дублем и 100-м очком в сезоне, Коннор с 2+1 и Паркер Келли с дублем – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – форвард «Колорадо» Паркер Келли с дублем в ворота «Калгари» (4:2).

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