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Лебедев сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА в Запорожье

Лебедев сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА в Запорожье

В городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины, был нанесён удар по помещению, где собирали беспилотные летательные аппараты, сообщил координатор пророссийского движения сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев.

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