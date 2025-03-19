Лебедев сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА в Запорожье

В городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины, был нанесён удар по помещению, где собирали беспилотные летательные аппараты, сообщил координатор пророссийского движения сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев.
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