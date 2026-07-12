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Регионы России

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Каррагер высоко оценил вклад Беллингема в четвертьфинал ЧМ-2026

Каррагер высоко оценил вклад Беллингема в четвертьфинал ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер выразил сомнение в серьёзном влиянии какого-либо английского футболиста на игру команды на чемпионате мира 2026 года, за исключением полузащитника Друга Беллингема.

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