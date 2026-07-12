Каррагер высоко оценил вклад Беллингема в четвертьфинал ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер выразил сомнение в серьёзном влиянии какого-либо английского футболиста на игру команды на чемпионате мира 2026 года, за исключением полузащитника Друга Беллингема.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии