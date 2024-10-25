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Петербургский дневник

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История становления инженерной школы: о чем расскажет новая выставка в ЦВЗ «Манеж»

История становления инженерной школы: о чем расскажет новая выставка в ЦВЗ «Манеж»

Экспозиция «Политехнический музей: создавая настоящее» начнет работу 26 октября Представители власти и руководители культурных учреждений осмотрели выставку «Политехнический музей: создавая настоящее» в центральном выставочном зале «Манеж».

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