История становления инженерной школы: о чем расскажет новая выставка в ЦВЗ «Манеж»

Экспозиция «Политехнический музей: создавая настоящее» начнет работу 26 октября Представители власти и руководители культурных учреждений осмотрели выставку «Политехнический музей: создавая настоящее» в центральном выставочном зале «Манеж».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии