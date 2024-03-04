ZDF опубликовал ролик для детей про ракету Taurus, которая рвется на Украину

Детская передача logo! немецкой государственной телерадиокомпании ZDF опубликовала ролик про крылатую ракету Taurus, которая хочет попасть на Украину, но ей в этом мешает сомневающийся канцлер Германии Олаф Шольц.
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