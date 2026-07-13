Центральный банк России немного снизил курс доллара на 14 июля

Сегодня к вечеру регулятор обновил официальный курс доллара, установив его на уровне 76,62 рубля. Так, по сравнению с предыдущим днём, цена американской валюты снизилась незначительно — примерно на четыре копейки.
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