🇷🇺🔥🇺🇦 Новые удары по топливной логистике врага: Уничтожаются газовые заправки в Запорожье и в Харьковской области ▪️ВКС России сегодня поразили АЗС в городской черте Запорожья.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺🔥🇺🇦 Новые удары по топливной логистике врага: Уничтожаются газовые заправки в Запорожье и в Харьковской области ▪️ВКС России сегодня поразили АЗС в городской черте Запорожья.
Свежие комментарии