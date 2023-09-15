Эксперт предлагает россиянам заранее купить вино в преддверии Нового года

РИАМО - 15 сен. Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин посоветовал гражданам России приобрести импортное вино до конца года, сообщает «Лента.
РИАМО - 15 сен. Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин посоветовал гражданам России приобрести импортное вино до конца года, сообщает «Лента.
Свежие комментарии