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Эксперт предлагает россиянам заранее купить вино в преддверии Нового года

Эксперт предлагает россиянам заранее купить вино в преддверии Нового года

РИАМО - 15 сен. Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин посоветовал гражданам России приобрести импортное вино до конца года, сообщает «Лента.

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