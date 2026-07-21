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Аграрии из трех регионов пожаловались в ФАС на цены на дизельное топливо

Аграрии из трех регионов пожаловались в ФАС на цены на дизельное топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с территориальными управлениями возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка нефтепродуктов в рамках контроля за ценами на топливо.

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