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"Потери колоссальные": Вторжение ВСУ в Курскую область привело к трагедии для Украины - Путин раскрыл, почему Киев не может вывести войска

"Потери колоссальные": Вторжение ВСУ в Курскую область привело к трагедии для Украины - Путин раскрыл, почему Киев не может вывести войска

На сессии клуба "Валдай", посвящённой вопросам прочного мира и выборам в США, Владимир Путин рассказал и о происходящем в данный момент на Курском направлении, назвав вторжение противника большой трагедией и для украинской армии, и для украинского народа.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Вторжение ВСУ, прежде всего, трагедия для мирных жителей Курской области! Именно об этом забыл вечный, сочуствуя армии скакуасов! И из виновников этой трагедии ни с кого не спрошено!
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6 час.

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