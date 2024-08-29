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Полнометражный мультфильм про Лунтика установил рекорд по предпродажам

Полнометражный мультфильм про Лунтика установил рекорд по предпродажам

Общая сумма достигла уже 4,2 млн рублей.Анимационный полнометражный фильм русского производства «Лунтик: Возвращение домой» установил рекорд по предварительным продажам.

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