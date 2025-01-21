Работники ТГК-14 пожаловались Путину на руководство и владельцев

Работники Читинской генерации обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобами на действия руководства ТГК-14, об этом сообщает издание «Газета РБ», копия обращения также имеется в редакции ZAB.
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