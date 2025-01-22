Мощный хлопок напугал жителей Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 22 января, ФедералПресс. В столице Сибири вспыхнул пожар на улице Станционной, 20/1 к2. Как рассказали очевидцы в соцсетях, сначала была сильная вспышка, затем последовал хлопок и сильный огонь.
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