Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

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Кто умнее КОШКИ или СОБАКИ?)

Кто умнее КОШКИ или СОБАКИ?)

⁠⁠ Владельцы собак и кошек активно обсуждают интеллект своих четвероногих товарищей. Конечно, нам всем нравится представлять, что наш Мурзик или Бим — самое умное животное, которое когда-либо играло с мячом.

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