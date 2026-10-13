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У Ямаля 22 (12+10) очка в 14 матчах сезона за «Барсу» и сборную. Вингер сделал 2 ассиста в игре с «Галатасараем» в ЛЧ

Ламин Ямаль отдал 9-й и 10-й результативные пасы в этом сезоне.  Вингер «Барселоны» ассистировал  Фермину Лопесу и  Энтони Гордону в матче с « Галатасараем » в 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:1, второй тайм).

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