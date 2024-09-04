На улицах Петрозаводска станет светлее

Новые фонари уже появились и светят на некоторых улицах, до конца года посветлеет и на Канонерском проезде В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» установят и зажгут новые фонари на 16 улицах Петрозаводска.
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