Северная Ирландия отправила Италию в стыки. Швейцария торжествует. Расклады для России всё тревожнее

Заключительные матчи отборочного турнира ЧМ в группе С должны были расставить точки над i: кто – Италия или Швейцария получит прямую путевку на мундиаль, а кому предстоит пробиваться в Катар через стыки.
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