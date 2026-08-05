Wildberries готовится к запуску собственного мессенджера

Объединенная компания Wildberries & Russ может готовиться к запуску собственного мессенджера. На это указывает регистрация нескольких десятков связанных с новым сервисом доменных имен, сообщает «Коммерсантъ».
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