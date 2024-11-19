На улице Лавочкина построили дом по программе реновации

Дом по программе реновации жилищного фонда построен в Головинском районе. Как сообщила пресс-служба префектуры Северного административного округа, здание общей площадью более 12 тысяч квадратных метров возвели по адресу: улица Лавочкина, дом 18/1.
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