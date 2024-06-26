Бывший начальник аппарата государственного секретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что попытка коллективного Запада «обескровить Россию» руками властей в Киеве «с треском провалилась», и от Украины вскоре почти ничего не останется, если не запустить процесс урегулирования этого вооруженного конфликта.