Кинолог Голубев объяснил, какие игры вредят здоровью собак

Выбирать активность для питомцев следует правильно Игра — это важная часть жизни любой собаки, но выбирать активности для питомцев следует правильно, рассказал в интервью РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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