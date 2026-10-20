“President Trump said on Tuesday that he had asked President Vladimir V. Putin of Russia to release Stephen James Hubbard, a Michigan teacher who was seized from his home in Ukraine months after Russia invaded that country in February 2022,” the New York Times reports.
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