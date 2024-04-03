Бесплатный спектакль дадут в библиотеке на Ленинградке

В ближайшую субботу, 6 апреля, детская библиотека №22 приглашает всех желающих на спектакль, созданный по произведениям известного советского писателя-сказочника, сценариста и драматурга Геннадия Циферова.
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